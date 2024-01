Cinéma. Anatomie d'une chute : 11 nominations aux César pour le film de la Fécampoise Justine Triet

La liste des nommés aux César 2024 a été dévoilée ce mercredi 24 janvier. L'Académie a placé en tête le film fantastique Le règne animal de Thomas Cailley avec douze nominations. Le long-métrage Anatomie d'une chute de Justine Triet est nommé onze fois. La réalisatrice originaire de Fécamp avait déjà eu la bonne surprise, mardi 23 janvier, de voir son film nommé à cinq reprises pour les Oscars.

Pour les César, Anatomie d'une chute a notamment été sélectionné dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice (Sandra Hüller), Meilleur acteur de second rôle (Swan Arlaud et Antoine Reinartz), Meilleure révélation masculine (Milo Machado-Graner) et Meilleur scénario original.