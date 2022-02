Le 24 février 2013, Jean Dujardin votera aux Oscars

Jean Dujardin, Michel Hazanavicius, Thomas Langmann se sont tous vus proposer une place au sein de l'académie après avoir reçu des prix pour The Artist, mais pas seulement : Bérénice Bejo, qui était nommée à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, n'a pas reçu le prix, ce qui ne l'empêche pas d'avoir elle aussi une invitation, afin de voter pour la prochaine remise de prix.

Les nominations seront quant à elle dévoilées le mardi 15 janvier mais le lieu n'est pas confirmé!

Après avoir connu plusieurs salles depuis la première édition en 1929, la prestigieuse cérémonie des Oscars se déroulent chaque année depuis 2001 au Kodak Theatre de Los Angeles. Mais la salle de 7.100 places étant devenue trop petite et vétuste pour un tel événement planétaire, les organisateurs étudieraient, d'après le Hollywood Reporter, la possibilité de déménager dans une enceinte plus grande et plus moderne.