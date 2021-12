Dix films à savourer à la télévision pendant le festival de Cannes

The Artist

Diffusé pour la première fois en clair à la télévision française, le film en noir et blanc de Michel Hazanavicius avait démarré en 2011 sa folle histoire internationale sur la Croisette. Sélectionné au festival et remarqué par des distributeurs du monde entier, le long métrage muet avait permis à Jean Dujardin de décrocher le prix d'interprétation, première récompense d'une longue liste qui s'est achevée en février 2012 avec cinq Oscars, six César, sept Bafta et trois Golden Globes en poche.

Diffusion sur France 3, jeudi 15 mai à 20h45

Le Ruban blanc

En 2009, Isabelle Huppert et son jury récompensaient Michael Haneke et son film historique proposé lui aussi en noir et blanc. Rare cinéaste à être doublement palmé à Cannes, le réalisateur autrichien décrochait un deuxième prix cannois en 2012 avec "Amour". OCS City proposera une soirée spéciale Haneke et enchaînera en deuxième partie de soirée avec "Le Château", téléfilm de 1997 adapté du roman de Kafka.

Diffusion sur OCS City, mercredi 14 mai à 20h40 et à 23h

La Leçon de piano

Impossible d'échapper au chef d'oeuvre de Jane Campion, présidente du jury cannois cette année, récompensé en 1993. Plus de vingt ans après son sacre, la réalisatrice néo-zélandaise demeure encore l'unique femme à avoir reçu une Palme d'or à Cannes. Le festival avait également récompensé cette même année l'actrice Holly Hunter par un prix d'interprétation.

Diffusion sur France Ô, dimanche 18 mai à 20h45

Gatsby le magnifique

Nouvelle adaptation du roman de F. Scott Fitzgerald, le film de Baz Luhrmann avait fait l'ouverture du festival en 2013. Le réalisateur australien retrouvait Leonardo DiCaprio qu'il avait dirigé 17 ans plus tôt dans "Roméo+Juliette". Tobey Maguire et Carey Mulligan figuraient également au casting.

Diffusion sur Canal+, mercredi 14 mai à 20h50

La piel que habito

Devenu un habitué de la Croisette, Pedro Almodovar présentait en 2011 son nouveau film avec Antonio Banderas, adapté du roman de l'écrivain français Thierry Jonquet, "Mygale". Le film ne reçut aucun prix à Cannes, faisant de "Tout sur ma mère" et "Volver" les seuls longs métrages de l'Espagnol récompensés au festival, respectivement pour leur mise en scène et leur scénario.

Diffusion sur Arte, lundi 19 mai à 20h50

Babel

Ce film du Mexicain Alexandro Gonzales Inarritu fut également récompensé pour sa mise en scène lors de l'édition 2006. Le réalisateur se trouvait pour la première fois en compétition officielle à Cannes, après une sélection dans la Section parallèle en 2000 pour son premier long métrage "Amours chiennes".

Diffusion sur France Ô, lundi 19 mai à 20h45

Habemus Papam

Autre réalisateur régulièrement invité à Cannes, Nanni Moretti livrait en 2011 ce long métrage évoquant le Vatican. Sélectionné pour la compétition officielle, le film repartait cependant bredouille, laissant "La Chambre du fils" l'unique film de l'Italien récompensé d'une Palme d'or.

Diffusion sur France 3, jeudi 15 mai à 23h40.

Le Passé

En lice pour la Palme d'or 2013, le film de l'Iranien Asghar Farhadi marque sa première collaboration avec des acteurs français. Tahar Rahim et Bérénice Bejo se donnent la réplique dans ce drame qui vaudra d'ailleurs à l'actrice le prix d'interprétation féminine.

Diffusion sur Canal+, mardi 20 mai à 20h50

We Need to Talk About Kevin

Sélectionné pour la compétition en 2011, ce thriller de Lynne Ramsay place Tilda Swinton dans la peau d'une mère qui rencontre toutes les difficultés à élever son fils Kevin, désormais âgé de seize ans.

Diffusion sur Arte, mercredi 21 mai à 20h50