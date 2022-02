Qu'elle est belle la voix de Cécilia Pascal. Lady Gaga n'a qu'à bien se tenir !

Cécilia a commencé à chanter à l’âge de 5 ans dans les karaokés. A 14 ans, elle monte son premier groupe, elle fait quelques scènes, mais ce groupe ne donne pas suite. Un an plus tard, The Slayers prend naissance. Ils se produisent chaque mois dans plusieurs villes différentes. Après un an et demi, Cécilia décide de quitter le groupe.

Samedi soir, elle a été très bonne sur TF1.

Interview exclusive au micro de Stéphane Larue pour Les Indés Radios.

The Voice. Interview de Cécilia Pascal, 16 ans Impossible de lire le son.

Cécilia pascal a choisi Louis Bertignac (tant mieux !) comme coach.