The Voice, les confidences de Louane

Louane a un sourire de princesse et une voix d'ange fragile. Samedi soir, poue les troisième auditions à l'aveugle de The Voice, elle a repris le titre le plus célèbre de William Sheller "Un homme heureux". Il fallait oser !

La musique est son refuge

Louane est lycéenne, passionnée de chant et de musique, la jeune femme se donne à fond. Un peu solitaire, certains disent qu'elle est de caractère renfermé et que la musique est devenu une sorte de refuge pour elle. Sa maman l'a inscrite à The Voice. samedi soir, les quatre membres du jury se sont retournés.

Louane a ému le jury et les téléspectateurs. Situation inédite : Jenifer est allée chercher la candidate et l'a installé sur... un fauteuil de coach.

Interview exclusive avec Stéphane Larue :

Louane était heureuse. Elle a choisi Louis Bertignac.