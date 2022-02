The Voice. EXCLU, interview de Céline Caddéo

Céline Caddéo est la spécialiste en extension de cheveux à Ajaccio qui a mis tout le monde d'accord en fin d'émission the Voice sur TF1, et en particulier les membres du jury.

Céline est prête a quitté son île

L'ex timide qui -à priori- s'assume bien aujourd'hui... a proposé une reprise magistrale du titre mythique de Björk "It's oh so quiet".

La présence scénique et vocale de Céline Caddéo a emporté le public et... le jury. Nous aussi...

Interview exclusive de Céline Caddéo par Stéphane Larue (toujours sur les bons coups !)

Céline Caddéo a choisi de rejoindre l'équipe de Garou.