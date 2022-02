The Voice 2, Antoine Selman, un haut-normand dans la lumière

Le jeune homme a commencé par un rire a capella : surprise dans le jury. Pour convaincre Garou, Louis Bertignac, Jenifer et Florent Pagny, Antoine Selman prend le risque de reprendre le groupe de rock planétaire : les Stones.

La musique au coeur

L'univers proposé par Antoine Selman est loin de l'athmosphère aseptisé de certaines prestations télé. En quelques secondes, son interprétation de " Sympathy For The Devil " des Rolling Stones sonne et fait monter le son des bourgeois écrans plats emcombrants les salons de France.

Un souffle sur le plateau

Antoine Selman a bien fait d'abandonner la fac de droit pour les pianos bars parisiens. Les quatre membres du jury se retournent. Le public exulte. Que c'est bon le musique quand elle est jouée comme cela !

Interview exclusive d'Antoine Selman par Stéphane Larue

Antoine Selman a rejoint Loui Bertignac.

Vous pouvez suivre Antoine Selman ICI sur son compte twitter.