Rouen : le Pôle des Archives contemporaines ouvre ses portes

Les archives départementales sont réparties sur trois sites : la Tour des archives à l'hôtel du département, le pôle culturel Grammont et enfin celui de Darnétal, installé dans l'ancienne usine Lucien Fromage.

Avec la réorganisation de tous ces grands fonds d'archive, l'accès au fonds contemporains avait été limité. Jeudi 14 février, en présence de Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime et d'Hervé Lemoine, directeur du service interministériel des Archives de France, le pôle des Archives contemporaines et mémoire du quotidien rouvre ses portes.

Deux grandes thématiques

Le public aura désormais accès à la salle de lecture deux jours et demi par semaine : les lundis et mardis toute la journée ainsi que le mercredi matin. Une des particularité de ce pôle est qu'il organise la collecte d'archives sonores. Cette mission se poursuit toujours et deux grandes thématiques ont été déterminées pour l'année 2013 : la déportation et les combats sociaux postérieurs à la Seconde Guerre mondiale.

A l'occasion de cette ouverture, une exposition "Suivez l'archiviste" a été montée, présentée du 18 février au 3 mai. Elle permet de découvrir, pas à pas, le travail qui est celui des archivistes, à l'ombre de ces grandes étagères couvertes de documents.