Tennis de table : le Caen TTC ne peut plus se cacher

Morez, un des favoris annoncés à la montée, a dû se résoudre à un deuxième match nul face à cet adversaire, mardi 5 février (3-3). Avec six victoires, quatre nuls et, donc, aucune défaite, Caen est solidement installé en tête du classement.

Le rythme qu'il suit pourrait bien le conduire vers l'étage supérieur s'il se confirme. "On a envie de monter, bien sûr, confie Xavier Renouvin, l'entraîneur caennais. Ce serait dommage de ne pas y arriver compte tenu de notre parcours depuis le début de la saison. Mais la route est encore longue. Notre avance n'est pas énorme. Pour l'instant, les choses tournent bien pour nous, mais il suffit d'un ou de deux matchs moyens... Il faut être très prudent."

Equipe à battre

Caen est l'équipe à battre et ce statut peut lui réserver bien des matchs pièges, dans un championnat de tous les possibles. Alors que huit journées restent à disputer, il lui faudra résister à la pression grandissante à mesure que la saison avancera. Villeneuve a profité du premier match de la phase retour pour se rapprocher à deux points de Caen, tandis que Morez et Rouen ne sont jamais qu'à trois longueurs. La Pro A, Caen y pense mais ne la prépare pas encore. Bien des choses peuvent se passer d'ici le 4 juin. "Il faut arriver à gagner contre des équipes de deuxième moitié de tableau et préserver l'écart face à des adversaires directs, comme on l'a fait contre Morez", établit Xavier Renouvin.

Les Bas-Normands ont pour eux une solide confiance et une dynamique collective évidemment au top. Quand un joueur est moins bien, les deux autres prennent le relais. Robert Eriksson, arrivé cet été, est un leader efficace avec seize victoires pour seulement quatre défaites. Et si Wang Xin n'affiche que 50% de succès, "il a sorti des gros matchs contre de bons joueurs". L'équipe caennaise se complète bien et c'est de bon augure avant le choc face à Villeneuve, qu'elle disputera mardi 19 février.