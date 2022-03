Caen. Tennis de table (Pro B) : Le Caen TTC à un point de la Pro A

Le match.

Le Caen TTC recevait Nantes, mardi 30 avril 2019 pour le compte de la 16e journée de Pro B. Au match aller, Les Caennais s'étaient imposés 1 à 3. Les Normands sont en course pour la montée. Chaque rencontre est importante car Issy-les-Moulineaux, de deux points son dauphin, n'entend pas laisser Caen monter si vite.

C'est Niagol Stoyanov qui lançait les Calvadosiens de la meilleure des façons, en s'imposant sans bavure 3 à 0 face à Damien Provost, le meneur Nantais. Il confirme encore une fois sa forme du moment, bien que le dernier set fût plus serré, le Caennais n'a pas tremblé pour inscrire le douzième point synonyme de victoire.

Bien lancé

Dans la foulée, le jeune vice-champion de France, Antoine Hachard se défait aisément de Gregory Elensky, normalement remplaçant. Il s'impose trois sets à zéro. Le Caen TTC confirme son excellente saison avec détermination et concentration. Marcos Madrid, à son tour rentre en piste et laisse le suspense à son comble.

Après avoir été mené deux sets à un, face a un coriace Dorin Vasile Calus, le Normand a fait preuve de concentration avec notamment deux balles de match contre lui, pour finalement s'imposer 3 à 2. Il permet ainsi au Caen TTC de l'emporter 3 à 0 et de conserver sa première place au classement de Pro B.

Marcos Madrid s'impose au bout du suspense 3 à 2 face à Dorin Vasile Calus et offre la victoire au Caen TTC face à Nantes, mardi 30 avril 2019. - Marina Olivier

La réaction.

Xavier Renouvin (entraîneur Caen TTC) : "Bien sûr, c'est une satisfaction pour nous ce soir de l'emporter devant notre public très nombreux. On était là pour gagner. Effectivement lorsque l'on gagne 3 à 0 c'est mieux que des matchs serrés. Les victoires ne viennent pas toutes seules, il a fallu que les garçons soient sérieux et appliqués. Il nous reste un point à obtenir en deux matchs pour la montée, on est quand même très bien parti pour aller au bout."

Le prochain rendez-vous.

Le Caen TTC se déplacera à Metz mardi 14 mai 2019 pour la 17e journée et avant-dernière journée de championnat. Pour Xavier Renouvin, "il faut aller à Metz pour gagner le match et finir à l'image de la saison".

La fiche technique.

Caen 3-0 Nantes

Niagol Stoyanov 3-0 Damien Provost

Antoine Hachard 3-0 Gregory Elensky

Marcos Madrid 3-2 Dorin Vasile Calus

