Caen. Tennis de Table. Pro A : Le Caen TTC peut avoir des regrets

Après ses deux dernières défaites, les Caennais espéraient chercher de l'air pour s'éloigner de la zone de relégation. Malheureusement, opposés à Angers ce mardi 3 décembre, les joueurs de Xavier Renouvin n'ont réussi à rapporter qu'un seul point de Maine-et-Loire, battus 3-1 lors de la huitième journée de Pro A au bout de matchs très accrochés. Ils sont huitièmes au classement avec deux points d'avance sur le dernier.

Le match

La première rencontre paraissait très déséquilibrée sur le papier entre l'Angevin Jon Persson (n°6) et Marcos Madrid (n°50). Pourtant, le Normand fera le meilleur départ (11-3). Le duel sera beaucoup plus équilibré par la suite, et le Calvadosien perdra le premier match de la rencontre en quatre sets, notamment avec le deuxième (19-17) et le dernier set (14-12) perdus aux prolongations.

Dans la deuxième rencontre, le Caennais Niagol Stoyanov (n°26) a dominé Joao Geraldo (n°23). Malgré un troisième set perdu, le Caennais a dû terminer le travail en quatre sets. Le bulgare remet alors les compteurs à zéro et relance Caen dans le bon chemin.

Un voyage qui méritait plus qu'un point

L'opposition suivante, entre le Normand Antoine Hachard (n°19) et Andréa Landrieu (n°29) va s'avérer très accrochée pendant trois sets (9-11, 12-10, 8-11). Le joueur de Xavier Renouvin va mener alors deux sets à un, mais son adversaire va réagir et finalement remporter cette rencontre en cinq sets.

Ensuite, Stoyanov, opposé à Persson, va prendre un meilleur départ, et mener deux sets à zéro (14-12, 11-6). Malheureusement pour le Calvadosien, son hôte va s'accrocher et arracher au bout du suspens les trois sets suivants (13-11, 12-10 et 11-8), permettant à son équipe d'achever la rencontre, et de sceller la défaite caennaise 3-1.

La fiche technique

Angers - Caen : 3-1

Persson (n°6) bat Madrid (n°50) : 3-1 (3-11, 19-17, 11-6, 14-12)

Stoyanov (n°26) bat Geraldo (n°23) : 3-1 (11-5, 11-5, 10-12, 11-6)

Landrieu (n°29) bat Hachard (n°19) : 3-2 (9-11, 12-10, 8-11, 11-7, 11-4)

Persson (n°6) bat Stoyanov (n°26) : 3-2 (12-14, 6-11, 13-11, 12-10, 11-8)

Prochain rendez-vous

Les Caennais ont désormais clôturé leur année 2019. Ils recevront Cergy-Pontoise (Val d'Oise) à la salle Rufa le mardi 14 janvier 2020 à 19 h 30 pour le compte de la neuvième journée de Pro A.