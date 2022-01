Le 4L TROPHY 2013: rencontre avec une équipe normande

A quelques jours du départ, nous avons rencontré Guillaume Arnould l'un de ces normands qui prendra la route du 4L Tropy 2013 avec son binôme pour 10 jours de course et 6000 km à travers la France, l'Espagne et le Maroc.

L'équipe "Quatre Ailes des Marais" de St Martin d'Aubgny entre St Lô et Lessay, s'élancera depuis le Futuroscope de Poitiers le 14 février prochain, vous pouvez encore les soutenir: http://www.facebook.com/quatreailes.desmarais

Un défi sportif, humain et solidaire dont Guillaume nous explique le principe et surtout la préparation.