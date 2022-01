Hors Normandie. PNL dévoile un clip sur la Tour Eiffel et annonce un nouvel album

Du jamais vu dans le rap Français, ils créent l'évènement à chaque fois qu'ils sont de retour. Le dernier clip en date "Au DD" a été dévoilé vendredi à 20h et compté 7,5 millions de vues 24h après la mise en ligne et 14 millions après un peu plus 2 jours. Pour tourner le clip les deux frères ont reçus une subvention de 80 000€ de la part du CNC, ainsi ils ont tout simplement pu privatiser la Tour Eiffel et offrir ce qui semble être un des plus beaux clips du rap Français de ces dernières années.

Le retour de PNL était attendu au-delà des frontières Françaises puisqu"Au DD" s'est classé en tendances Youtube de plusieurs pays. Ils ont également battu le record Français de streaming en 24h sur Deezer et se sont classés dans le top 30 mondial sur Spotify.

12 millions de vues en 48h Merci bcp la mif ! 🙏



Tendances YouTube à la sortie :



#1 Tendances France 🇫🇷

#1 Tendances Belgique 🇧🇪

#1 Tendances Canada 🇨🇦

#1 Tendances Suisse 🇨🇭

#1 Tendances Maroc 🇲🇦

#2 Tendances Algérie 🇩🇿

#6 Tendances Allemagne 🇩🇪

#9 Tendances Espagne 🇪🇸 pic.twitter.com/rfq7lhRiB9 — PNLMusic (@PNLMusic) March 24, 2019

Dans le clip ont peut également observer que PNL a réalisé une collaboration avec l'une des marques de streetwear les plus en vue du moment "Off-white" et là encore c'est du jamais vu dans le rap Français. Le directeur artistique de la marque, Virgil Abloh, a expliqué à Hypebeast France que “Leur sens artistique et leur esprit créatif pour pousser la musique vers de nouveaux sommets est un sentiment que j'admire chez ce duo”.

Maîtrisant parfaitement leur communication, PNL a réalisé un live sur Youtube vendredi dès minuit, pour annoncer leur retour. Live qui compté plus de 100 000 spectateurs simultanés aux heures de pointe. Les fans qui attendaient patiemment un signe des deux rappeurs et ils ont été servis.

À l'issue du clip PNL a annoncé que son quatrième album "Deux frères" allait sortir le vendredi 5 avril 2019. Il existera en deux versions la première incluant le titre "Capuche" et la seconde avec le titre "Frontières".