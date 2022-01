Le 4L TROPHY 2013

Les organisateurs annoncent pour cette année 1.425 équipages de 10 nationalités inscrits, soit 2.850 participants aussi concernés par le défi sportif et humain que par la solidarité envers les Marocains.

Au delà de la course d'orientation, chaque équipage embarquera dans son bolide des denrées non périssables pour La Croix Rouge Française ainsi que des fournitures scolaires à destination des enfants du sud Maroc avec l'association Enfants du Désert.

L'édition précédente a ainsi permis de récolter 72 tonnes de matériel, ce qui a rendu possible la construction de trois salles de classe et de deux blocs sanitaires dans des villages isolés. Depuis la création du 4L Trophy, quelque 600 tonnes de matériel scolaire et médical aux enfants du Maroc ont été acheminées.

Le parcours de cette année est long de 6.000km, à parcourir entre la France, l'Espagne et le Maroc. Chaque équipage n'aura comme d'habitude pour se guider qu'un roadbook et une boussole.

site Web : 4ltrophy.com