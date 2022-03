La Maison des adolescents est là

La Maison des adolescent a ouvert ses portes en octobre 2006. Elle propose un accueil pour les jeunes se sentant en difficulté. Sur place, ils sont pris en charge par des adultes leur proposant un travail et des solutions pour se sentir mieux, avec ou sans l'accompagnement de leurs parents. Rien d'étonnant à ce que cet établissement participe à la 14e journée nationale contre le suicide qui se tient ce jeudi 4 février. Le problème de la jeunesse face à la volonté de mort est une priorité de santé publique. Patrick Genvresse, directeur de la Maison des adolescents, rappelle que c'est entre 18 et 25 ans que l'être humain tente le plus de mettre fin à ses jours.

“Le but de la Maison des adolescents est de comprendre cet appel à l’aide chez nos jeunes. Le plus souvent, ils ont l’impression de ne rien valoir et c’est à nous de leur redonner l’espoir de vivre” , explique-t-il.

Pratique : Maison des adolescents, 9 place de la mare à Caen. 02 31 15 25 25.



