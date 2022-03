Elles vivent en “coloc” depuis trois ans

Aujourd'hui diplômées et revenues sur l'agglomération caennaise pour y travailler, il leur a paru naturel de renouveler l'expérience de la colocation. 'Nous vivons un peu comme un couple”, s'amusent les deux jeunes femmes. L'une prévient l'autre en cas d'absence et les taches ménagères sont réparties au gré des jours. Au mur, sur un tableau noir, chacune note ses dépenses. A la fin du mois, elles font ensuite les comptes et trouvent ainsi un équilibre au quotidien. Elsa et Aurore vivent aujourd'hui dans un F3 de 69 m2, à quinze minutes de Caen, à mi-chemin de leurs lieux de travail respectifs. Pour un loyer de 600 euros par mois. Une situation idéale pour les deux jeunes femmes qui toutefois annoncent qu'elles se 'sépareront en septembre”. L'une aspire à l'indépendance, l'autre à une vraie vie de couple.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire