Le restaurant de la semaine : le Refuge, un vrai restaurant d’hiver

Dès l’entrée, on s’y sent comme dans un chalet savoyard au sortir des pistes de ski. Au menu : fondues, raclettes et barbecue dans une ambiance conviviale et sympathique.



Il faut avoir faim !

Ce midi, le choix ne manque pas entre les formules entrée et plat du jour (ou plat et dessert) à 8,60€, les trois combinés à 10,60€ ou les nombreuses propositions de la carte. Entre les salades (9 à 10€), les viandes (13 à 15€), les galettes (7,50 à 9€) et même les pizzas (9,50 à 12€), on a un peu de mal à faire le tri. Je me dirige donc vers une des spécialités qui me permettra de mieux affronter l’hiver : un vacherin fondu, aux pommes de terre et avec assiette de charcuterie. Dire que le plat est copieux est un euphémisme, et je me réjouis d’avoir un bel appétit.

Même constat pour ma voisine, qui avait penché pour une polenta (semoule de maïs) très riche et goûtue, parfaitement accompagnée d’un verre de vin blanc.

En dessert, la tarte poire-chocolat répond à mes attentes, et je rejoins le froid de cette mi-janvier avec le sentiment d’une pause déjeuner... bien remplie !

Pratique. Le Refuge, 11, rue de la Miséricorde à Caen. Tél. 02 31 86 87 00 et sur Internet sur www.le-refuge-restaurant.com.