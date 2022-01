Rénovation : Pact Arim à Ifs vous conseille

Depuis 2008, la ville d’Ifs a décidé d’offrir à ses habitants la possibilité de se renseigner gratuitement en signant une convention avec Pact Arim, association de restauration immobilière. "Je tiens une permanence une fois par mois en mairie", explique Laurence Carrière. "C’est en fait un guichet unique d’aide à l’amélioration de l’habitat. Seuls les biens qui ont plus de quinze ans d’âge sont concernés, que ce soit des appartements ou des maisons".



29 projets menés à bien

"Le public visé : des Ifois propriétaires d’un bien qu’ils occupent ou qu’ils louent", explique Gérard Dumaine, maire-adjoint d’Ifs. Pact Arim renseigne par exemple sur la façon de bien isoler ses combles ou ses murs ou comment choisir des menuiseries adaptés à son habitation. "Nous conseillons aussi les personnes âgées soucieuses d’adapter leur logement dans le cadre d’une perte d’autonomie". L’association est également en mesure de renseigner sur les aides et les subventions possibles dans le cadre d’une rénovation.

Depuis 2008, 116 personnes ont pris contact et 29 foyers ont mené leurs travaux à bien.

A Caen, une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) a aussi été lancée en mars dernier. Elle vise à aider les propriétaires à entretenir leur patrimoine.

Pratique. Permanences de Pact Arim à Ifs, Mondeville, Cormelles-le-Royal et à Ouistreham. Tél. 02 31 86 70 50.