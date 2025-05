Montivilliers. Fermés depuis 2022, les courts couverts de tennis en rénovation

Pour des raisons de sécurité, la Ville de Montivilliers a engagé des travaux de rénovation des courts couverts du Groupe montivillon de Tennis (GMT). La structure avait été fermée en mai 2022 en raison d'un risque d'effondrement de sa toiture. Le court 4 fait actuellement l'objet de travaux.

Lors du conseil municipal de décembre 2024, la Ville, propriétaire des lieux, a voté un budget pour sécuriser et remettre en état les charpentes des courts 4 et 5. Les toitures seront confortées et mises aux normes afin de garantir la sécurité des pratiquants et la pérennité des équipements. Le système d'éclairage du court 4 sera également entièrement rénové.

Une inauguration pour le 27 juin

Les travaux du court 4 ont débuté courant mai. Trois semaines de travaux de menuiserie seront suivies de deux semaines d'intervention pour la remise aux normes électriques. La rénovation du court 5 prendra ensuite le relais, avec pour objectif une réouverture des deux structures avant la fin du mois d'août 2025.

L'inauguration du court 4 est prévue dimanche 29 juin. Elle permettra de dévoiler le nouveau nom du court, "Denis Carpentier".

La Ville va investir 247 000 euros dans ces courts sur l'année 2025.