La gendarmerie recrute à Caen et dans l’agglomération

Pratique :

Âgés de 17 à 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme, les jeunes gens peuvent rejoindre les rangs de la gendarmerie après avoir satisfait aux tests de sélection.La gendarmerie recherche notamment des cuisiniers à Aunay-sur-Odon, mais aussi des plombiers et des électriciens. Les jeunes en formation supérieure ont, eux-aussi, la possibilité de travailler partiellement pour la gendarmerie dans 'la réserve opérationnelle”. Cette activité est ponctuelle, en fonction des besoins de la gendarmerie et des disponibilités des étudiants.11 boulevard du maréchal Leclerc à Caen. Accueil du lundi au samedi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Téléphone : 02.31.15.62.10 ; Internet : www.lagendarmerierecrute.fr ou www.gendarmerie.interieur.gouv.fr