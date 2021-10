Caen. Formation à l'accueil des victimes de délits et de crimes de haine

"Nous devons prendre en compte ces actes qui touchent l'essence même d'une personne". C'est par ces mots que Christian Gravel, préfet, a défini l'objectif de cette formation spécialisée dans les délits et crimes de haine. Vendredi 15 novembre 2019, des policiers, gendarmes et magistrats volontaires de toute la région Normandie se sont réunis pour assister à cette formation au Mémorial de Caen (Calvados). "Cette journée s'inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le but est de former des référents à l'échelle locale et d'appréhender au mieux ces délits et crimes de haines qui ont des spécificités". Il devrait y avoir 300 référents à l'échelle nationale, répartis entre commissariat, gendarmerie et cour d'appel.

L'accompagnement des victimes

La formation repose sur un volet spécifique : l'accompagnement des personnes victimes de haine. "Aujourd'hui, seul 10 % de la population ose franchir la porte d'un commissariat pour déposer plainte, parce qu'elles ont peur de ne pas être prises en considération et que la procédure judiciaire n'aboutira pas".



L'objectif est que les victimes soient bien accueillies et d'engager des procédures contre les agresseurs. "Aujourd'hui, trop peu de personnes sont condamnées. On veut faire prendre conscience à ces agresseurs de la gravité de leurs faits." De graves actes qui se retrouvent, notamment, sur les réseaux sociaux pour Christian Gravel : "un mot peut tuer quelqu'un. On peut vraiment affecter une personne avec certains messages. Il ne faut pas banaliser ce qui se passe sur les réseaux. C'est un phénomène auquel nous n'étions pas confrontés ces dernières années, mais maintenant, il faut en tenir compte."

Dans le Calvados, et à Caen en particulier, un unique acte de haine a été relevé en 2019, envers un couple mixte.

