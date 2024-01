Caen. Un dispositif pour soutenir les projets des jeunes Caennais

Vous avez entre 12 et 25 ans et avez des projets ? Le dispositif Caen t'es jeune revient à Caen pour donner un coup de pouce aux projets de jeunes Caennais et "encourager leur prise de responsabilité dans la vie associative", indique la ville.

Trois prix ainsi que des soutiens financiers seront remis aux projets lauréats : les prix "Associations", les prix "Jeunes" et les Trophées des jeunes bénévoles. Les jeunes intéressés peuvent candidater pour l'édition 2024 de Caen t'es jeune jusqu'au 11 mars. Les candidats éligibles seront invités à venir présenter leurs projets à l'Hôtel de ville devant un jury mercredi 3 avril. La remise des prix et trophées aura lieu le soir même, à l'issue de ces auditions et des délibérations du jury.