Rénovation et aménagement : le bois très performant

Tout d’abord, il est léger et permet d’optimiser les surfaces sans incidence sur les fondations de la construction. Esthétiquement, il est sobre et peut prendre toutes les finitions qui lui permettront de se fondre dans le décor intérieur et extérieur d’un bâtiment ancien. Il se prête cependant tout aussi bien à des jeux architecturaux modernes et audacieux.

Mise en œuvre facilitée

Matériau souple, le bois rend possible ce qui serait difficile voire impossible avec une construction maçonnée : lien entre deux bâtiments, surélévation, prolongement. Il se glisse dans les endroits les plus inattendus, parvenant à faire le lien entre maisons des villes, valorisant l’espace si exigu soit-il. En extension, il permet d’assainir l’existant par une isolation extérieure supplémentaire. D’ailleurs il est très souvent utilisé dans la rénovation thermique par l’extérieur, solution particulièrement performante.

La maison de bois véhicule cependant certains préjugés qu’il est urgent de balayer. La maison de bois n’est pas plus inflammable qu’une autre, elle est d’ailleurs soumise à la réglementation incendie applicable à toutes les constructions. Si la combustion est lente, c’est parce qu’il se forme une croûte carbonisée en surface du bois qui le protège et accroît sa résistance au feu. Autre préoccupation avec la maison bois, le bruit. En tant que structure, au sol, il impose une bonne isolation phonique entre les solives, au niveau des planchers, renforcée par une sous-couche acoustique. De fait, comme pour tout matériau de construction, des principes de mises en œuvre s’imposent.