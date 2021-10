Immobilier : Et si vous faisiez construire ?

Selon le Ministère de l’Ecologie et du développement durable, un peu plus de 450 000 logements ont été autorisés à construire en 2010 en France, dont 240 460 maisons individuelles, soit une hausse de 15,6 % par rapport à l’année précédente. Le secteur, dynamisé par les dispositifs financiers gouvernementaux, pourrait connaître un ralentissement du à la hausse des taux d’intérêts et des prix du foncier.

Pascal Campion, agent commercial chez le constructeur Maison France Confort depuis vingt-sept ans, estime que le marché de la construction devient moins accessible aux primo-accédants. “Les vendeurs de terrain sont trop gourmands”.

Pourtant, faire construire reste à son avis plus intéressant que d’investir dans l’ancien. Il explique que “sur le plateau Est, avec des terrains à 70 000 ou 75 000 euros, il est toujours plus intéressant de faire construire que d’acheter de l’ancien. Dans la construction, les frais de notaire sont réduits puisqu’ils ne concernent que le terrain, il n’y a pas de frais d’agence”. Ainsi, il évalue l’ensemble des taxes (raccordements au tout à l’égout, aux différents réseaux électriques, d’eau potable, de téléphone) et des frais engagés dans l’aménagement intérieur et extérieur du logement neuf moins cher.

“La majeure partie des clients souhaite quatre chambres sur deux niveaux, dont une au rez-de-chaussée, et un garage. Leur choix a complètement basculé vers la maison équipée en PVC avec volets roulants. Sauf cas particulier, on ne vend plus de sous-sol”, indique Pascal Campion. Chez le constructeur Maison France Confort, il faut compter 1000 à 1100 euros le mètre carré, 1300 à 1400 euros si vous faites appel à un architecte. La maison est livrée “prête à décorer”.

Enfin, l’agent commercial insiste sur le sérieux du contrat. “Toutes les dépenses doivent être prévues. Les fonds ne doivent jamais être débloqués avant les travaux”.