Fuite de gaz à Lubrizol : 12 tonnes de produit déjà neutralisées

"La deuxième phase de neutralisation s'est déroulée normalement et s'est achevée à 15h45", a expliqué Pierre-Henry Maccioni, le préfet de Seine-Maritime, lors d'une nouvelle conférence de presse ce mercredi 23 janvier en fin d'après-midi. Désormais, ce sont 12 tonnes de produit qui ont été traitées avec succès, sur les 35,6 tonnes que contient au total la cuve. "Tout se passe dans de bonnes conditions". D'après les mesures effectuées à la sortie de la cheminée, les rejets de mercaptan ont été divisés par deux depuis ce matin, et par huit depuis lundi. "Les opérations pourraient s'achever en fin de semaine", a indiqué Pierre-Henry Maccioni.

Interrogées sur la communication officielle autour de l'incident, les autorités réfutent les critiques qui ont fleurit ces dernières heures. En effet, un certain nombre de médias et d'internautes sur les réseaux sociaux pointent du doigt une communication défaillante, contradictoire ou insuffisante. "Toute la population a été avertie rapidement", a rétorqué le préfet. "Je le réaffirme, avec preuves à l'appui: le gaz n'est pas toxique. Aucune hospitalisation n'a été recensée. La santé publique n'a pas été mise en cause !".





L'Etat et la Justice vont enquêter



Reste désormais à en savoir plus sur l'origine de l'incident. Un arrêté préfectoral a été pris cet après-midi suspendant l'activité de l'usine Lubrizol, classée Seveso "seuil haut". Selon ses représentants, la cause exacte du dysfonctionnement ayant provoqué le dégagement massif du gaz puant n'est toujours pas connue. Le Procureur de la République de Rouen Jean-François Bonhert a prescrit l'ouverture d'une "enquête de précaution" visant "à rechercher si des infractions ont été commises". Elle a été confiée à l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) soutenu par la section des recherches de la gendarmerie de Seine-Maritime. De son côté, l'Etat vient d'ouvrir une enquête administrative.