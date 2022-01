Lubrizol : la ministre Delphine Batho quitte Berlin en urgence pour Rouen

C'est sur son compte Twitter que Delphine Batho, ministre de l'Ecologie, a annoncé quitter Berlin en urgence pour rejoindre Rouen. Elle retrouvera les services de l'Etat et du ministère qui supervisent actuellement l'opération de neutralisation du dégagement de mercaptan. Le gaz s'échappe depuis plus de 24 heures de l'usine Lubrizol de Rouen. L'odeur, très désagréable et qui a pu provoquer des irritations et des nausées, a été sentie dans toute la Haute-Normandie, en Ile-de-France et jusqu'en Angleterre.