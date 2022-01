Fuite à Lubrizol Rouen : l'odeur provient du mercaptan

Depuis ce lundi 21 janvier au matin, une grande partie ouest de l'agglomération de Rouen peut renifler une très forte odeur de gaz, très souffrée et désagréable. Cette odeur, causée par une fuite dans l'usine chimique Lubrizol de Rouen (lire notre article), aurait été sentie jusqu'au Havre et même dans le Calvados. Toutefois, face à l'explosion des appels au standard des pompiers, la préfecture de Seine-Maritime se veut rassurante et assure que ce gaz n'est pas toxique : "Les mesures réalisées ont révélé un seuil de concentration du gaz très faible. Cependant le seuil olfactif est très bas, ce qui explique la gêne ressentie par un grand nombre de personnes".

L'odeur, qui a provoqué chez certains riverains des maux de têtes, des irritations occulaires et des nausées, provient du mercaptan, appelé aussi thiol, permettant notamment d'ajouter une odeur au gaz de ville, naturellement inodore.

