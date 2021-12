Toujours aussi peu de sorties CD en ce début d'année 2013, c'est du coup un DVD/bluray de concert qui a attiré notre attention.

Mélange de concert (enregistré en juin 2012) et de moments de vie sur les routes de la tournée, cette vidéo comblera les fans du groupe.

« Own the night world tour » est disponible à partir de 15,25€ en DVD et 21,35€ en bluray.

La présentation de « Own the night world tour » est à écouter ici: