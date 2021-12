Patrick Bruel, le meilleur de sa tournée en DVD Live

Après plus de 18 mois passés sur les routes suite à la parution de son dernier opus « Lequel de Nous » avec lequel il signait son grand retour (+ 400.000 exemplaires vendus et album certifié Triple Platine), Patrick Bruel a clôturé en beauté cette tournée triomphale (+ 800.000 billets vendus) par 2 ultimes concerts sold-out les 5 & 6 septembre au stade Pierre Mauroy de Lille devant plus de 50.000 personnes et avec de nombreux invités dont Florent Pagny, Indila ou encore Louane.

Retrouvez dans ce DVD 2h30 de live issues de ses 2 concerts exceptionnels & 1 DVD BONUS de + 2h d’images inédites sur la route et dans les coulisses de cette dernière tournée phénoménale !



Le DVD Live de Patrick Bruel à gagner très vite sur Tendance Ouest !