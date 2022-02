BBBRUNES en CD/DVD live le 24 Octobre!

C'est la première fois en dix ans que le groupe français sort un DVD Live incluant une partie de son premier Olympia de février 2010, accompagné aussi de quelques extraits des représentations données au Printemps de Bourges en avril 2010 et à l'Alhambra (Paris) en avril dernier, passant ainsi en revue les titres les plus connus comme "Dis-moi", ou encore "Lalalove you".

Des bonus seront inclus sur ce CD, à noter un inédit intitulé "Cul & chemise", version française et décalée du tube "Alright" de Supergrass, mais également une reprise de Jacques Brel, avec le titre "La valse à mille temps".

Regardez et écoutez ce qui vous attend!