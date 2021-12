Quelques conseils pour choisir le lit de ses rêves

Chaque marque a ses spécificités : Merinos, Simmons, Epeda, et Treca font du matelas à ressorts ensachés. Sealy, Dunpopillo et Bultex, des matelas “cellulaires”, en latex chimique ou en mousse.

L’aération est meilleure dans les matelas à ressorts ensachés que dans un “cellulaire” mais la fabrication n’est pas la même. Le prix, non plus. Tandis que les matelas à ressorts nécessitent une fabrication semi-manuelle, les “cellulaires” sont élaborés à partir de coulées de mousse ruisselant sur des plaques. Quoi qu’il en soit, toutes les marques sont attentives aux innovations, telles que “la mémoire de forme”.

Enfin, plus vous êtes léger, moins le matelas doit être mou. “Il faut qu’il soit souple en surface, c’est-à-dire enveloppant au premier contact, mais ferme au-dedans”, rappelle Jérôme Pignel, responsable du magasin, la Compagnie du lit, à Rouen. Pour les enfants, privilégiez un matelas très alvéolé pour laisser passer l’air avec un très bon traitement anti-acarien.