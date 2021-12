Le "triangle d'or" de la musique à Caen

Au bas de l’avenue du Six Juin s’alignent depuis plusieurs années cinq vitrines consacrées à la musique et au son sous toutes ses formes.



De la musique en famille

Melody Music a été la première à s’y être installée il y a trente ans. A sa tête, la famille Roussel dont les parents, aujourd’hui retraités, ont transmis le flambeau à leurs deux fils, Frédéric et David. Ces derniers sont assistés par quatre employés, chargés de faire vivre les trois grandes boutiques que l’entreprise décline dans ce quartier, et dont chacune se consacre à des instruments de musique spécifiques.

Music Hemann avait opté pour la rue Saint-Jean lors de sa création en 1976. Egalement généraliste, le magasin a rejoint la rue Laplace, proche de l’avenue du Six Juin, il y a maintenant sept ans. A l’origine du nom, celui de la famille Emmanuel, dont les enfants Deborah et Pacôme ont rejoint leurs parents fondateurs.

Plus loin dans l’avenue, les Ateliers du Son proposent depuis vingt ans du matériel de sonorisation et de lumières, à destination notamment des DJ.

"Le triangle d'or"

Le rapprochement de ses trois entreprises avait fait l’objet d’une campagne de communication qui les présentait comme un "triangle d’or". Elle doit avoir bien fonctionné puisque certains clients, attirés par le choix important accessible dans un périmètre si restreint, viennent d’Alençon, de Rouen, voire de Paris pour y trouver leur perle rare. Car si ces lieux musicaux ne sont pas les seuls dans le paysage caennais, ils s’illustrent par leur choix complémentaire et leur univers particulier. "Chacun d’entre nous a sa propre ligne de conduite. C’est autant pour les produits que nous avons sur place que pour notre approche de la musique que nos clients nous sont fidèles", estime Frédéric Roussel, dont le magasin offre une multitude de petites salles indépendantes.

Si les guitares numériques et les pianos numériques avec mécaniques à marteaux font partie de ses chasses gardées, certains produits, leaders sur le marché, sont aussi présents dans le catalogue de Music Hemann. "La concurrence fait avancer les choses. Notre attractivité serait moindre si nous n’avions pas cette proximité avec d’autres", relève-t-il.

A chacun ses spécialités

Se regrouper, c’est aussi une façon de conserver la clientèle du centre-ville : "Nous souhaitions éviter de partir en zone industrielle... Un pari gagné : on se complète, on ne se gêne pas, on se différencie pour attirer davantage", se réjouit Deborah Emmanuel. "Nous ne cherchons pas, par exemple, à agrandir notre choix de sonorisation, dont les Ateliers du son sont les spécialistes..."

Pratique : Melody Music, 36, avenue du Six Juin ; Ateliers du son, 43, avenue du Six Juin ; Music Hemann, 12, rue Laplace.