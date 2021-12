Ce festival permet de revoir les meilleurs films art et essai de l'année écoulée à petit prix (3€ l'entrée). Au programme cette année : Les Enfants loups, Dans la maison, Take Shelter, Oslo 31 Août, Tabou, The Deep Blue Sea, Les adieux à la reine, Killer Joe, Amour, Adieu Berthe, Holy Motors, Camille Redouble, Elena, Moonrise Kingdom, De rouille et d'os et Margin Call.

Du 16 au 24 janvier, à l'Omnia-République, rue de la République, à Rouen.