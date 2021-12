Le Port de Rouen veut donner du pep's à ses silos céréaliers

Ils sont hauts, massifs et poussiéreux. Et pourtant, les silos céréaliers du port de Rouen forment un élément incontournable du paysage urbain et industriel de la capitale normande depuis des décennies. Sénalia a lancé un concours d'idée pour les revaloriser.