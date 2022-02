Rouen. Trafic portuaire : Le bilan mitigé d'Haropa pour 2016

Dans une économie mondiale encore fragile, les port du Havre et de Rouen tirent un bilan en demi-teinte de leur année 2016.

Au Havre, le trafic global est en légère baisse (-4,2%) avec 66,04 millions de tonnes de marchandises qui ont transité par la porte océane. Pour autant, le port trouve des motifs de satisfaction. Il reste le 1er site français en termes de trafic de conteneurs avec 2,5 millions de boîtes transportées en 2016, soit 0,6% de plus qu'en 2015, un record. Premier port français aussi en termes de roulier avec 313 000 véhicules qui sont passés sur le hub havrais, dont 60% étaient destinés à l'export. Enfin, le Havre confirme sa place de leader mondial sur les vins et spiritueux avec 1 milliard de bouteilles en transit, dont 85% à l'export, principalement pour les États-Unis, le Canada, la Chine et le Japon.

Le boum de la croisière havraise

Autre motif de satisfaction au Havre, la forte croissance de la croisière. En 2016, 118 navires ont fait escale dans la cité océane, contre 95 en 2015, avec près de 50% de passagers en plus. En clair, la ville accueille plus de paquebots, mais aussi des navires plus gros et mieux remplis. La tendance doit se confirmer en 2017 avec 142 escales prévues et au moins 400 000 passagers qui viennent, pour certains, célébrer les 500 ans de la ville.

C'est sur le transport de vrac liquide que le port souffre avec -6,2% de volume. Un résultat qui s'explique en partie par la baisse des importations de pétrole brut, due aux mouvements sociaux du premier semestre de 2016.

Rouen victime d'une mauvaise année pour les céréales

A Rouen, la situation est plus délicate. -5,7% sur le chiffre d'affaires de 2016 à 67 millions d'euros. Un revers qui s'explique surtout par une forte baisse des exportations de céréales (-17,3%), l'une des principales activités du port de Rouen. Dans ce secteur, la capitale normande a été victime d'une très mauvaise année pour la production de blé en France qui a diminué de moitié à 28 millions de tonnes.

Mais Haropa reste optimiste sur la situation rouennaise. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, la stabilité financière est assurée et les perspectives sont bonnes. Des travaux doivent notamment permettre d'accueillir des navires de nouvelles générations d'ici 2019, et ainsi créer des opportunités supplémentaires.

