Rouen : les 14 immeubles "Verre et Acier" vont être détruits

Fin janvier, le lauréat du concours d’architecture sera désigné par Immobilière Basse Seine (IBS), le bailleur social propriétaire de 18 des 25 "Verre et acier". Quatorze d’entre eux, donc, disparaîtront. Quatre autres seront conservés, puis réhabilités totalement. De son côté, la Ville de Rouen, qui en possède cinq, en a déjà détruit trois. C’est ici que la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime bâtira son nouveau Centre de formation d’apprentis (CFA). Quant aux deux autres Lods propriétés de la municipalité encore debouts, la Mairie assure qu’elle n’a toujours pas déterminé leur devenir.

Toutefois, c’est bien en lieu et place des 14 blocs condamnés que s’écrira surtout le futur du quartier. Près de 140 nouveaux logements sociaux, dont la grande majorité sera de type maison de ville, verront le jour. "Cela apportera plus de mixité sociale", estime Yvon Robert, le maire de Rouen. A l’heure actuelle, le quartier sonne creux.

Alors que les "Verre et Acier" abritaient encore près de 250 foyers il y a un an, ils ne sont plus qu’une trentaine aujourd’hui. "Dans les trois mois, tout sera réglé, tout le monde sera relogé", assure le maire. Car la déconstruction doit être achevée en septembre. En 2014, la Ville de Rouen réalisera les espaces publics, puis les futurs résidences pourront sortir de terre. Tout devrait être terminé fin 2016.