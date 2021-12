De janvier à juin le programme du Zénith de Rouen

Tour d’horizon.

Tsamère, Lecaplain et Ferrari, mercredi 16 janvier, 20h30

Michel Sardou, samedi 19 janvier, à 20h30.

Hollywood, dimanche 20 janvier, à 17h.

Valses de Vienne (avec le Budapest Strauss Symphony Orchestra), mardi 29 janvier, à 15h et 20h30.

Voca People, samedi 2 février, 20h.

Gospel pour 100 voix, samedi 9 févirer, 20h30.

Ils se re-aiment (avec Pierre Palmade et Michèle Laroque), jeudi 14 février, à 20h30.

Ballet Igor Moïsseïev (70 artistes sur scène), mardi 26 février, à 20h.

Patricia Kaas (Kaas chante Piaf), mardi 12 mars, à 20h30.

Serge Lama (Mes plus belles chansons), jeudi 14 mars, à 20h30.

Michael Gregorio en concerts, vendredi 15 mars, à 20h

Dani Lary présentera son spectacle “La clé des mystères”, dimanche 17 mars, à 16h30.

Salut les copains revient une nouvelle fois avec le phénomène des 60’s, samedi 30 mars, à 20h30, dimanche 31 mars, à 15h.

Dany Brillant (photo), mercredi 10 avril, 20h30

Trial Indoor International, samedi 18 mai, 20h

Saez, jeudi 23 mai, 20h

Les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus, vendredi 24 mai, 20h.

Marc Lavoine, mardi 28 mai, 20h.

Patrick Bruel, samedi 15 juin, 20h

Mamma Mia revisite ABBA

La fameuse comédie musicale née en 1999 et inspirée par les plus grands tubes d’ABBA prolonge son succès international.

Pratique. Vendredi 22 février, à 20h, Zénith de Rouen.Tarifs de 35 à 79 €. Réservations sur citylive.fr

L’épopée musicale de M

Le public ne reste pas de glace devant le rayonnant Matthieu Chedid, alias M, plus charismatique que jamais : il revient sur scène pour briller de mille feux.

Pratique. Samedi 25 mai, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs de 32 à 59 €. Réservations sur citylive.fr

ZZ Top toujours au sommet

Ce trio blues mythique originaire du Texas garde depuis les années 70 humour et énergie mais renouvelle looks et compositions pour le plaisirs des fans.

Pratique. Mercredi 19 juin, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs de 59,8 à 69,7 €. Réservation sur citylive.fr.

Ce qu'il ne faut pas rater cette deuxième partie de la saison

La salle accueille en 2013 des figures incontournables de la scène française et des spectacles grandioses. Parmi ceux-ci, voici quelques morceaux de choix :

Les étoiles du cirque africain (Cirkafrika), vendredi 18 janvier, à 20h30. Tarifs 43 et 48 €.

Star 80 (spectacle musical avec Jean-Luc Lahaye), jeudi 7 février, à 20h. Tarifs 41 et 46 €.

Garou présentera son dernier concert “Rythm and blues tour”, mardi 12 février, à 20h30. Tarif 47 et 52 €.

Le lac des cygnes (par le Ballet de Saint-Pétersbourg), mercredi 13 février, à 20h. Tarifs 39 et 49 €.

1789, Les amants de la Bastille ( comédie musicale de Dove Attia), vendredi 8 mars, à 20h30, samedi 9 mars à 15h et 21h, dimanche 10 mars, à 14h et 19h. Tarifs 39, 55 et 68 €.