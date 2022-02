A retrouver également sur la scène du Zénith

Pour cette première partie de saison, le Zénith accueille aussi :

. Jamel Debbouze, “Tout sur Jamel”, vendredi 14 octobre, 20h.

. Grégoire, “Le même soleil”, lundi 14 novembre, 20h.

. “Les flammes de Paris 1789”,entre ballet classique et comédie musicale, vendredi 18 novembre, 20h30.

. Tri Yann, “40 ans et toutes ses dents”, samedi 19 novembre, 20h.

. “La cité des jouets perdus”, spectacle musical, dimanche 20 novembre, 14h ou 17h.

. Le Trial Indoor, compétition de sport mécanique, mardi 22 novembre, 20h30.

. Laurent Gerra, spectacle musical, mercredi 23 novembre, 20h30.

. Serge Lama, “Tour d’horizons”, jeudi 24 novembre, 20h30.

. Michèle Bernier, one woman show, samedi 26 novembre, 20h30.

. Ben l’Oncle Soul, dimanche 27 novembre, 18h.

.Jean-Louis Aubert, “Roc’Eclair”, mardi 29 novembre, 20h.

. Lord of the dance, spectacle de danse celtique, jeudi 1er décembre, 20h15.

. “Le clan des divorcées”, comédie théâtrale, dimanche 4 décembre, 15h30.

. “Abba Mania” ou la folie du disco, mardi 6 décembre, 20h30.

. Jenifer, “Appelle-moi Jen”, mercredi 7 décembre, 20h.

. Hubert Félix Thiefaine, “Homo plebis ultime tour”, jeudi 8 décembre, 20h30.

. “Noël sur glisse”, conte familial, samedi 10 décembre, 14h15 ou 17h15, dimanche 11 décembre, 10h30, 14h30 ou 17h30.

. “La légende de Mulan”, Les Etoiles du Cirque de Pékin, vendredi 20 janvier, 20h30.

. Nicolas Canteloup, “Nicolas Canteloup n’arrête jamais”, samedi 21 janvier, 20h30.

. Irish Legends, spectacle de danse, vendredi 27 janvier, 20h.

. “Les montagnes russes”, pièce de théâtre d’Eric Assous, samedi 28 janvier, 20h30.