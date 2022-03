Une école trop grande pour les effectifs

De huit classes à l'origine, cette école maternelle n'en accueille aujourd'hui plus que deux, pour un total de 51 élèves. La trentaine de parents d'élèves qui ont répondu présent à la Maison de quartier du Chemin-Vert ce 5 janvier ont exprimé leur incompréhension face à cette décision et surtout leur attachement à cette petite structure de proximité. Mais selon une étude départementale, les petits effectifs ne favoriseraient pas la réussite scolaire des enfants. Ces derniers devraient être redirigés vers trois écoles : Authie-sud (quatre classes actuellement, Authie-nord (cinq classes) ou Paul-Gernez dans le quartier Verte Vallée et qui compte elle trois classes pour cette année scolaire 2009-2010.



