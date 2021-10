Chemin-Vert : un second souffle

Ses grandes tours ne passent pas inaperçues. Au nord de Caen, le Chemin-Vert est emblématique d’une époque, celle des barres d’immeubles construites à proximité de petits pavillons. Et des espaces verts plus denses qu’ailleurs, d’où le nom du quartier.

Avec ses 9 000 habitants, il accueille près de 10 % de la population caennaise. Longtemps isolé, à l’écart du centre ville, le Chemin-Vert était loin de bénéficier d’une bonne image. Il lui fallait trouver un second souffle. La municipalité en a fait une de ses priorités. “Le quartier souffre" estime Xavier Le Coutour, maire adjoint en charge de l’urbanisme.

L’accompagnement social au coeur du projet

Le projet territorial du Chemin-Vert, adopté par le Conseil municipal entend favoriser l’ouverture et le développement du quartier, avec l’appui de ses habitants. Un état des lieux, basé sur l’habitat, les espaces de vie partagés, les services, l’offre scolaire et périscolaire, le développement économique, l’emploi et l’insertion, a été dressé dans ce sens.

A court terme, une salle d’animation culturelle d’une capacité d’environ 300 places verra le jour à proximité de la MJC pour un coût estimé à 2,3 millions d’euros. Dans quelques mois, un autre chantier débutera : l’enfouissement de 71 conteneurs à déchets. Le coût de l’opération, assumé au tiers par la Ville, la Communauté d’agglomération et Caen Habitat, est estimé à 850 000 € et la fin du chantier est prévue pour le début 2013. Puis, la voie transversale Est-Ouest du Chemin-Vert (rues d’Alsace, de Champagne, de Bourgogne et avenues du Président-Coty et Robert Schuman) fera très rapidement l’objet d’un nouvel aménagement pour un coût estimé à un million d’euros. “Il s’agit de permettre aux habitants de se réapproprier le quartier grâce à de nouvelles connexions et de casser l’uniformité des espaces publics qui ne favorise pas la vie sociale”, explique Serge Renaudie, architecte mandaté par la Ville pour “repenser” le quartier.

La création d’un pôle de santé

L’accompagnement social est aussi au cœur des préoccupations. Sur le même modèle que celui de la Grâce-de-Dieu, les élus caennais envisagent la création d’un pôle de santé, regroupant des professionnels du secteur au rez-de-chaussée d’un immeuble. Il faut en effet lutter contre la raréfaction de l’offre de soins.

Il reste à savoir ce que deviendra le site du collège Jacquard. Le Conseil Général a en effet annoncé sa fermeture prochaine du fait d’une baisse importante de ses effectifs. Sera t-il détruit? Réhabilité? Les vifs débats à ce sujet sont loin d’être tranchés. “Nous nous étions interdits d’imaginer autre chose qu’un collège sur ce site”, indique, amer, Xavier Le Coutour.

Offre scolaire : l’urgence

La question éducative au Chemin-Vert fait l’objet d’inquiétudes, confortées par l’annonce de la fermeture du collège du quartier à la rentrée 2013. L’école élémentaire Authie Nord, “indigne des élèves et de la population”, comme le souligne Xavier Le Coutour, maire-adjoint, fera l’objet de travaux de base et une étude pour sa reconstruction devrait prochainement être lancée.

L’avenir de l’école élémentaire Authie Sud, dont la destruction avait été envisagée afin que son emprise accueille un nouveau collège, est plus sombre. Philippe Duron, maire de Caen, a d’ailleurs indiqué qu’il avait alerté l’inspecteur d’académie, Jean-Charles Huchet, et demandé la mise en place d’une cellule d’urgence sur l’ensemble des problèmes scolaires au Chemin-Vert.

A Jacquard, les personnels d’éducation, d’enseignement et d’encadrement se sont constitués en collectif et demandent “avec force” un moratoire sur la décision de fermeture.

Repères

Origines Historiquement, le quartier du Chemin-Vert porte ce nom en raison des sentiers arborés qui reliaient autrefois Caen à l’abbaye d’Ardenne.

Investissements La Ville de Caen compte investir un total de 30 millions d’euros en faveur du développement du quartier du Chemin-Vert.

Répartition La majeure partie des investissements sera réalisée entre 2012 et 2014 : 7 millions par la Ville, 15,3 par Caen Habitat et 8,6 par la société La Caennaise.