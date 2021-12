Hockey : Caen-Briançon (0-7), les Drakkars ne confirment pas

Menés 2-0 après six minutes de jeu, les Drakkars n'ont jamais été en mesure de contenir l'armada adverse. "Briançon a attaqué le match de la meilleure des manières et nous n'avons pas su élever notre niveau de jeu, constate Luc Chauvel. C'était tout sauf dans la continuité du travail effectué à Villard. On n'accepte pas de subir et on essaye de trouver des solutions qui n'existent pas. On se met en danger et on ne crée rien devant."

Acculé sur sa cage, le HCC ne s'est offert que quatre shoots en première période. Tout juste a-t-il limité la casse contre un adversaire nettement plus fort. Les locaux ont déployé de meilleures intentions à l'entame du deuxième tiers, sans toutefois parvenir à tromper la vigilance d'un Ronan Quemener très serein. Briançon, meilleure attaque du championnat, s'est montré autrement plus réaliste pour inscrire deux buts supplémentaires. A 4-0 contre eux, les Drakkars se sont battus mais ont concédé trois nouveaux buts dans le troisième tiers, dont deux en l'espace de six secondes. La blessure au genou contractée par Lucas Normandon en milieu de match n'était pas étrangère à cette défaillance. Pour Pierre Bennett, la gifle est "sévère".

A Chamonix pour un match capitale

"On méritait mieux, estime l'attaquant caennais. On n'a pas eu de réussite." L'ampleur du score ne doit pourtant rien au hasard. Entre Briançon, deuxième, et Caen, dernier, il y a quelques classes d'écart. "C'est la réalité de notre niveau, il faut voir les choses en face, reconnaît Luc Chauvel. Le groupe n'a pas lâché, il a travaillé jusqu'au bout, mais on n'a pas eu la régularité que j'espérais après Villard."

Les Drakkars ont réalisé une mauvaise opération comptable puisque la douzième place occupée par Chamonix et synonyme de play-off pointe désormais à cinq longueurs. La rencontre prévue mercredi 2 janvier entre les deux formations était considérée comme "capitale" par Pierre Bennett, comme le mois de janvier surchargé qui s'ouvre (neuf matchs). Samedi 5 décembre, Caen recevra Dijon (20h30).