Hockey : la défense des Drakkars continue de prendre l'eau

Après le 5-0 subi à Rouen en Coupe de la Ligue, Caen a encaissé vingt-et-un buts en trois rencontres : 4-7 devant Villard, 7-1 à Angers (coupe) et 7-2 contre Briançon, samedi 29 septembre. La défense des Drakkars, qui était restée inviolée lors de ses deux premiers matchs officiels, est en panne. "On n'est pas assez en place, regrette Luc Chauvel. Ce sont des erreurs individuelles accumulées qui ont de lourdes conséquences."

Grandir le plus vite possible

Les Caennais savent pourtant faire le dos rond. En première période, ils ont tenu bon dans les Hautes-Alpes. Non content de tenir Briançon en respect, Caen a trouvé la faille en début de deuxième période par l'intermédiaire de Thimothée Franck (0-1, 25'). "Jusque là, le scénario était parfait." Mais au lieu de tenir, le HCC craqua. En l'espace de deux minutes trente, il encaissa pas moins de quatre buts. Le but de Thiery Poudrier resta anecdotique. Caen était dépassé, balayé. La dernière période ne fit que le confirmer. Avec cinq absents, les Drakkars n'ont rien pu faire.

"Il faut grandir beaucoup plus rapidement, prévient Luc Chauvel. Chacun doit élever son degré d'exigence envers lui-même. Il faut être beaucoup plus solide et accepter de jouer dans une logique défensive." Les Caennais joueront gros samedi 6 octobre (20h) devant Chamonix, dernier de Ligue Magnus.