Hockey : les Drakkars se relancent contre Chamonix

Après cinq défaites consécutives, Coupe de la Ligue et championnat confondus, il venait de renouer avec la victoire face à Chamonix (5-1). Les Drakkars n'ont pas laissé filer l'occasion de se relancer devant l'étonnante lanterne rouge de Ligue Magnus, dont les ambitions initiales la plaçaient dans des sphères bien différentes. "On a eu des petits moments difficiles mais je suis satisfait dans l'ensemble de la manière dont les joueurs se sont comportés, relève Luc Chauvel. On voit que quand on est bien dans le système, bien appliqués et bien derrière, on se crée des occasions."

Après une première période vierge de tout but, des deux côtés de la glace, il n'a fallu que treize secondes dans le deuxième tiers-temps pour que Maks Selan débloque le compteur de son équipe. Charles Geslain, Jean-Christophe Gauthier et Miro Rahkola ont enfoncé le clou jusqu'à mettre leur équipe à l'abri. "JC" Gauthier s'est même offert un doublé après la réduction du score adverse. Il symbolise l'excellent rendement de la première ligne d'attaque, qu'il partage avec Jérémie Romand et Thiery Poudrier. Le trio a inscrit huit des quatorze buts caennais en championnat.

Une défense royale

La satisfaction majeure est néanmoins venue du rayon défensif, bien plus performant que lors des précédentes sorties (vingt-huit buts encaissés en cinq matchs). Avec cette base solide et du talent devant, Caen se place au huitième rang du classement. Son bilan de début de saison (deux victoires et deux défaites) est satisfaisant.

"J’ai un seul regret, c’est contre Villard (4-7), où on a sans cesse couru après le score. Mais je n’étais pas inquiet. Il y avait un peu d’euphorie après la première victoire, les joueurs se sont projetés dans quelque chose qui n’était pas forcément à notre portée. Maintenant, on sait qu’on sera obligé de mettre le bleu de chauffe tous les week-ends pour rapporter des points." Ce sera notamment le cas à Dijon, dont le début de saison est similaire à celui d Caen sur le plan comptable. Les Drakkars défieront les Ducs samedi 13 octobre.