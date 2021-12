Sébastien Loeb, personnalité sportive de l'année 2012

Selon cette enquête, près de neuf personnes sur dix (89%) connaissent Sébastien Loeb. Le pilote devance le tennisman Jo-Wilfried Tsonga (86%).

Les deux hommes sont largement en tête. Le navigateur Loïck Perron et l'épéiste Laura Flessel les suivent avec 76% et 75% de taux de notoriété.

Le classement est ensuite complété par des sportifs dont les disciplines sont moins médiatisées, mais qui ont brillé aux derniers Jeux olympiques à Londres. Le judoka Teddy Riner (67%), le céiste Tony Estanguet (63%) mais aussi les handballeurs tricolores (62%) et les deux nageurs Camille Muffat (61%) et Yannick Agnel (57%) s'inscrivent dans la suite du palmarès.

Outre la notoriété, 22% des personnes interrogées déclarent que Sébastien Loeb est la personnalité sportive qui a le plus marqué l'année 2012. Le judoka, champion olympique, Teddy Riner, et le nageur, champion olympique du 200 mètres nage libre et du relais 4x100 m, Yannick Agnel, suivent loin derrière (respectivement 13% et 11% des suffrages).

Ce sondage a été mené auprès d'un échantillon national de 1.000 personnes, représentatif de la population française, du 4 au 6 décembre, selon la méthode des quotas.