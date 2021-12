Où passer le réveillon de la Saint-Sylvestre ?

Afficher Réveillon de la Saint-Sylvestre sur une carte plus grande

Sachez qu'à Argentan, les Bénévoles de la protection civile se mobilise : durant toute la nuit, une trentaine de bénévoles se met à disposition des personnes réveillonnant hors de chez eux, pour les emmener et les ramener à bon port. Dans un rayon de 30 km autour d'Argentan entre 20h et 8h du matin. Contact au 02.33.67.23.93

Sur Tendance Ouest, entre 19h et 23h, Ludo vous accompagnera avec l'Open Club! De 23h à minuit, découvrez le Mix des meilleurs Hits de 2012 mixés en 60min et puis de minuit à 5h, retour de l'Open Club en non-stop.

Et puis le 1er janvier, entre 9h et 13h partagez vos messages et voeux du nouvel-an en direct sur Tendance Ouest par SMS, envoyez le code DEDI + votre message au 7 11 12 ou par téléphone au 02 33 05 32 30.