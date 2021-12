Diam's devient l'artiste la plus irritante pour les Français

Avec 58%, Diam's devance de peu Valérie Trierweiler (57%) et Bernard-Henri Levy (54%) dans ce classement qui mêle des personnalités issues des milieux musical, cinématographique et littéraire. Johnny Hallyday se positionne au pied du podium, cité par 48% des personnes interrogées, devançant Carla Bruni-Sarkozy et Mireille Mathieu qui recueillent chacune 41% des suffrages.

Même la jeune génération n'est pas épargnée. 30% des Français sont agacés par Lorie, 23% par le rappeur Booba et 22% par Amel Bent, soit autant que Patrick Bruel. Le chanteur M suit avec 17%.

L'écrivain Christine Angot, l'actrice Marion Cotillard et l'humoriste Gad Elmaleh récoltent chacun 16%, devant Jean Dujardin et Vanessa Paradis (13%), Jade Foret (10%), la compagne de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, et Omar Sy (8%).