Malherbe est dans les temps de passage

Nantes, Monaco, Caen : le podium du championnat de Ligue 2 à la mi-saison a de l’allure et une franche crédibilité. Vu leur standing, leur effectif et leurs prétentions, il se pourrait bien que ces trois-là restent ensemble jusqu’au 24 mai. Dans ce trio, le Stade Malherbe affiche la position la plus fragile. Ses six défaites l’ont empêché de se détacher. Angers et Guingamp sont à ses basques.

“Six défaites, c’est trop, même s’il y a des équipes qui sont montées en perdant dix fois dans une saison, souligne Patrice Garande. Sur la phase retour, il faut qu’on s’accorde trois défaites maximum.”

Les Malherbistes ont manqué de régularité. Quand ils étaient performants à domicile en début de saison, ils n’arrivaient pas à gagner à l’extérieur. Quand ils ont trouvé la clé loin de leurs bases, ils ont concédé 3 revers de rang chez eux. Dernièrement, la situation s’est de nouveau inversée.

Malherbe connaît la recette

Caen reste sur 4 victoires au stade d’Ornano et 3 matchs sans victoire en déplacement. “Il va falloir trouver la solution et un meilleur équilibre”, reconnaît Laurent Agouazi. Sur le terrain, Caen a débuté la saison tambour battant, offrant une qualité de jeu supérieure à celle qu’il avait proposée les saisons précédentes. Emmené par un milieu de terrain axial performant, il prônait un jeu au sol, simple et efficace. L’adaptation des adversaires, fermant le jeu au maximum, et ses propres défaillances techniques ont rendu ses prestations moins productives. Monaco fait office de belle exception dans ce constat (3-0).

Après 19 matchs, ils sont 2e au classement des défenses comme des attaques. De bon augure pour la suite. “Avec la qualité des joueurs, on gagnera plus de matchs si on acquiert une plus grande exigence au quotidien”, assure Patrice Garande. Caen connaît la recette, il reste à l’appliquer.