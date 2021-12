> 10 victoires, 3 nuls et 6 défaites.

> 28 buts inscrits, 13 buts encaissés.

> Troisième du classement à l'extérieur, cinquième du classement à domicile.

> 22 cartons jaunes reçus, 4 cartons rouges (2 pour Cuvillier).

> 9 040 spectateurs de moyenne à d'Ornano.

> Mathieu Duhamel est meilleur buteur (7 buts) et Fayçal Fajr meilleur passeur (4 passes).

> Damien Perquis et Jérémy Sorbon ont joué l’intégralité des matchs aller.