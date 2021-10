Derby Caen-Le Havre : l'historique

En 15 confrontations à domicile contre Le Havre, Malherbe s'est imposé à 8 reprises, signant 5 matchs nuls et 2 défaites. Au cours de ces rencontres, les Caennais ont inscrit 29 buts et en ont encaissé 16.

Le dernier derby à d'Ornano remonte au 30 novembre 2009. Les deux équipes évoluaient alors en Ligue 2. Les hommes de Franck Dumas s'étaient imposés 2-0, avec des buts signés Steven Langil et Youssef El Arabi. Un an plus tôt, en Ligue 1 cette fois, les Haut-Normands avaient pris le meilleur sur les Rouge et Bleu (0-1).