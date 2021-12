Stages d'arts plastiques à Bernay

Les mercredis 26 décembre et 2 janvier de 10h à 17h à la maison des associations, 2 stages d'arts plastiques pour les enfants de 6 à 13 ans sur le thème " Le petit prince et Noël ". Le stage du 26 décembre " Etoiles et planètes " sur le rêve et la magie des nuits de Noël sera orienté vers le dessin et la peinture. Celui du 2 janvier " Avion et désert " sur l'aventure et l'évasion avec le Petit prince sera axé sur le dessin et l'encre.

Pour ces 2 journées, prévoir un pique-nique et un goûter à prendre sur place.

Mercredi 26 décembre

" Etoiles et planètes " sur le rêve et la magie des nuits de Noël - Dessin et peinture.

Mercredi 2 janvier

" Avion et désert " sur l'aventure et l'évasion avec le Petit prince - Dessin et encre.

Tarif de cette journée : 15 € (+ 8 € d'adhésion annuelle)

Renseignements et inscriptions auprès d'Odile au 06 08 10 81 91

Bleu Banane (répondeur) au 02 32 43 80 42 ou suratelier.bleubanane@gmail.com